Полтора года никто не знал правды: 25-летний сын хранил тело отца в шкафу

Фото: 5-tv.ru

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Полиция раскрыла странную семейную историю после обыска дома.

Житель Испании признался, что больше года скрывал тело умершего отца в семейном доме, чтобы продолжать получать его пенсионные выплаты. Об этом сообщило Metro.

Мужчина был задержан после того, как полиция обнаружила останки его родителя во время обыска дома.

По данным правоохранителей, 25-летний злоумышленник рассказал, что прятал тело отца около полутора лет после его смерти. Останки нашли внутри шкафа в жилом помещении.

Предполагается, что мужчина умер естественной смертью. Однако его возраст на момент смерти пока не уточняется.

В отношении сына начато расследование. Ему может грозить до двух лет лишения свободы в случае обвинения в сокрытии местонахождения тела.

Также власти рассматривают возможность предъявления других обвинений, связанных с предполагаемым получением пенсионных выплат после смерти отца и доступом к его финансам.

Подобные случаи ранее происходили в других странах. В августе в Греции мужчину задержали после того, как выяснилось, что он два с половиной года хранил тело отца в морозильной камере в подвале.

Еще один похожий случай произошел в Италии: сыновья Бруно Дельнегро спрятали тело 81-летнего отца, чтобы продолжать получать его пенсию в размере 3000 евро в месяц.

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