Король с секретом: принцесса Диана развелась с Чарльзом из-за его влюбленности в мужчину*

Metro: принцесса Диана развелась с Чарльзом из-за его влюбленности в мужчину*

Фото: www.globallookpress.com/Pool/i-Images

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Спустя годы после смерти леди Ди всплывают все новые подробности ее брака.

Граф Чарльз Спенсер в новых мемуарах о своей сестре принцессе Диане приводит подробности разговоров с ней и утверждает, что она называла одну из причин развода с принцем Чарльзом (ныне королем Карлом III). Об этом сообщило Metro.

По его словам, принцесса Диана поделилась с ним, что она решила развестись с принцем Чарльзом, поскольку тот «был влюблен в своего камердинера». Речь могла идти об одном из сотрудников мужского пола*.

Книга Спенсера «Лебединая песня: Диана, моя сестра» должна выйти на следующей неделе. Однако опубликованные отрывки уже стали поводом для обсуждения.

Ранее граф Спенсер приводит в книге утверждение о разговоре после гибели Дианы в 1997 году. По его словам, нынешний король Карл III сказал: «Будьте уверены, мы скоро ее забудем».

После публикации этих отрывков представители дворца выступили с заявлением, в котором отметили, что переживание утраты могло повлиять на восприятие событий, суждения и воспоминания графа Спенсера.

Несмотря на реакцию дворца, в СМИ появились новые фрагменты книги. В одном из них утверждается, что Карл III выглядел «взволнованным» в день смерти принцессы Дианы.

Граф Спенсер также рассказал о событиях после гибели сестры и в интервью для BBC. Он сравнил отношение общественности к принцу Гарри и Меган Маркл тем, что, по его мнению, происходило с принцессой Дианой.

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