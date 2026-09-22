Наркоторговец просил клиентов гасить долги карточками покемонов

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

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Он считал такую валюту более стабильной.

Житель Великобритании получил тюремный срок после того, как выяснилось, что он пытался использовать коллекционные карты Pokémon в качестве оплаты за наркотики. Об этом сообщило Metro.

Джек Янг-Лартер был задержан в своем доме по подозрению в распространении запрещенных веществ.

Правоохранители нашли около 2000 фунтов стерлингов (около 225 тысяч рублей) наличными и коробку с редкими коллекционными картами Pokémon, стоимость некоторых из них могла составлять сотни и тысячи фунтов.

Во время изучения телефона мужчины следователи обнаружили сообщения, в которых он предлагал клиентам красть банковские коробки с покемонскими картами. По его словам, таким образом они могли погасить имеющиеся долги за наркотики. Также в переписках упоминались расчеты наличными и банковскими переводами.

Суд приговорил Янг-Лартера к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. Также ему запретили вернуть изъятую коллекцию карт.

Детектив-констебль Эмили Хилл заявила, что мужчина использовал уязвимых жителей города ради собственной финансовой выгоды. По ее словам, наркотики наносят вред сообществам, а задача полиции — выявлять тех, кто занимается их распространением.

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