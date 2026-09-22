Сорвалась с хребта и погибла 30-летняя горная бегунья Ида Амели Робсам

Фото: X/Ida Amelie Robsahm

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спортсменке было 30 лет.

Горная бегунья из Норвегии Ида Амели Робсам погибла около вершины Ромсдальсегген. Об этом сообщил телеканал NRK со ссылкой на семью спортсменки.

«В субботу утром полиции сообщили, что человек из походной группы упал недалеко от вершины Ромсдалзеггена», — говорится в материале.

Позднее выяснилось, что это была Робсам. По информации СМИ, бегунья упала с высоты несколько десятков метров. Ее подобрал спасательный вертолет, но спасти жизнь спортсменки врачам не удалось.

Робсам было 30 лет. В 2025 году она заняла четвертое место на чемпионате мира. Лучшим результатом в ее карьере стала бронза на марафоне дю Монблан, который прошел 28 июня. Норвежку смогла опередить только шведка Туве Александерссон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. Ему было 59 лет. Также он стал двукратным победителем Кубка мира. И, кроме двух золотых олимпийских медалей, он также завоевал три «серебра» и две «бронзы».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.