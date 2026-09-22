Операторов обяжут улучшить связь в российских деревнях и селах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Госкомиссия по радиочастотам подготовила новые требования.

Сотовых операторов в России хотят обязать обеспечить связью все деревни и села, где проживают более двух тысяч человек — выяснили «Известия». Требования изложены в проекте Госкомиссии по радиочастотам. Ее заседание намечено на конец сентября.

Сейчас связью обеспечены 95 процентов малых населенных пунктов. По данным Минцифры, в каждом поселении — от двух тысяч человек — работает хотя бы один поставщик услуг.

Но этого недостаточно. Жители должны иметь выбор между операторами и альтернативу на случай сбоев. Для этого компаниям нужно устранить технические пробелы. Как ожидается, на это дадут время — до 31 марта следующего года.

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