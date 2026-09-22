Новый профстандарт для нянь может обернуться дефицитом персонала

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Помощников воспитателей обяжут знать первую помощь и информацию об уходе за детьми.

Какой должна быть няня в детском саду — объясняет новый профессиональный стандарт. Впервые в России разработали единые требования для помощников воспитателей и младших сотрудников дошкольных учреждений. Им придется получать профильное образование и даже сдавать экзамены.

По мнению экспертов, это должно помочь исключить случаи жестокого обращения с воспитанниками — например, когда им дают подзатыльники, бьют или заклеивают рты. Но почему новый стандарт может обернуться серьезным дефицитом персонала, узнала корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева.

Рабочий день помощника воспитателя расписан по минутам. Нужно накрыть столы, протереть пыль, помыть посуду и полы, а еще помочь с детьми. В детский сад Зоя Николаевна устроилась после выхода на пенсию. Специального образования для этого не потребовалось.

«Ответственности я не несу. Я помогаю воспитателю. Чему тут учиться? Для человека, у которого есть дети, внуки — он с детьми умеет общаться», — сказала помощник воспитателя детского сада Зоя Иванова.

Основная педагогическая нагрузка, действительно, лежит на воспитателе. Но после серии громких скандалов требования к навыкам и квалификации младшего персонала решили ужесточить.

«Кажется, что достаточно только призвания и любви к детям, но этого, конечно же, недостаточно. Няня несет ответственность за его здоровье и жизнь», — сказала вице-президент Ассоциации компаний по подбору домашнего персонала Татьяна Куркина.

Доверяя ребенка специалистам, родители хотят быть уверенными, что с ним ничего не случится. Но только за последние месяцы на всю страну прогремели шокирующие истории. До сих пор на слуху, как няни заклеивали детям рты и раздавали подзатыльники. А в Петербурге всего несколько недель назад двое четырехлетних мальчиков убежали из детского сада.

«Покинули территорию через калитку, она была открыта, так как не работал магнитный замок. Сейчас его починили, ворота закрыли. Самое интересное в этой истории, что воспитатели обнаружили пропажу детей только через полчаса», — сообщила корреспондент Татьяна Леонтьева.

Малыши успели пройти почти километр по городу. На пути был Уральский мост, два оживленных перекрестка. Их остановила пожилая женщина. Увидев, что дети без родителей, вызвала полицию.

Чтобы таких происшествий стало меньше, Минтруд разработал первый в России профессиональный стандарт для помощников воспитателей и младших сотрудников детсада. Базовое условие для приема на работу — наличие среднего общего образования и обязательное профессиональное обучение.

«Это тот человек, который не только знает все, как ухаживать за ребенком, как одеть, покормить, спать уложить, но и тот человек, который знает, как правильно обработать игрушки, половые покрытия, шкафчики, как правильно оказать помощь ребенку, если что-то случилось», — сказала первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

С другой стороны, уверены эксперты, профессиональный стандарт может грозить стране серьезным дефицитом младшего персонала. Раз обучение станет обязательным для всех, то куда более привлекательной окажется должность воспитателя. Она выше по статусу и зарплате. Но вместе с тем возрастет и нагрузка.

«Если претендентов на эти должности потребуют в обязательном порядке сдавать экзамены, то, безусловно, мы недосчитаемся определенного количества людей, кто готов заниматься этой работой, но не занимаясь обучением», — сказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Сейчас в России несколько сотен тысяч незакрытых вакансий на должности младшего персонала. Специалисты уходят из этой профессии, в том числе из-за низкой зарплаты. Это тенденция последних лет. Юлия Петрова за работу няней получала не более 40 тысяч рублей. В итоге предпочла найм.

«Человек вкладывается, получает знания, повышает свою квалификацию. Соответственно, за свой опыт он хочет получать высшую заработную плату», — сказала частная няня Юлия Петрова.

Еще одним поводом для отказа в приеме на работу няней может стать наличие судимости у кандидата. Сторонники инициативы убеждены: комплекс принятых мер поспособствует главному — безопасности детей. Нововведения вступят в силу в марте следующего года.

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