Хотели успокоиться, а получили риск: почему нельзя пить валериану перед поездкой за рулем

Валериана и пустырник могут замедлить реакцию за рулем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Успокоительные средства могут вызвать сонливость, замедлить реакцию и снизить внимание.

Прием валерианы или пустырника перед поездкой может повлиять на способность управлять автомобилем, рассказала Life.ru фармацевтический эксперт Валентина Милованова.

Специалист подчеркнула, что растительное происхождение препарата не означает его полной безопасности. Валериана, пустырник и мелисса содержат действующие вещества, которые могут вызвать сонливость, вялость, снижение концентрации, аллергию и тяжесть в животе. У некоторых людей вместо успокоения возникает возбуждение. Пустырник также способен снижать давление и замедлять пульс.

Даже небольшая задержка реакции может иметь значение на дороге. По словам Миловановой, при скорости 90 километров в час дополнительные 0,2 секунды превращаются примерно в пять метров пути.

Особую опасность представляют спиртовые настойки, содержащие 65–70% этанола. После их употребления у водителя могут возникнуть проблемы из-за запаха алкоголя и показаний алкотестера.

Действие настойки становится заметным через 15–30 минут и продолжается около четырех-шести часов. При этом остаточная сонливость иногда сохраняется дольше. Таблетки и сухие экстракты обладают накопительным эффектом, который развивается за две-четыре недели регулярного приема. В травяном чае точную дозу определить сложнее, поэтому крепкий вечерний настой может повлиять на состояние человека утром.

Успокоительные средства способны усиливать действие снотворных, транквилизаторов, некоторых антидепрессантов, нейролептиков, антигистаминных препаратов первого поколения, опиоидных обезболивающих, миорелаксантов и алкоголя. Пустырник также может взаимодействовать с препаратами для снижения давления и бета-блокаторами.

Особую осторожность следует соблюдать профессиональным водителям, диспетчерам, операторам станков, людям с низким давлением, редким пульсом и заболеваниями печени. Ограничения также касаются беременных, кормящих женщин, детей и пациентов, принимающих психотропные препараты.

«Первый прием — не перед сменой и не перед дорогой. Посмотрите спокойным вечером дома, как реагирует именно ваш организм», — заключила Милованова.

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