«Будет для многих шоком»: Захарова анонсировала «экстраординарную» речь Лаврова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Глава МИД РФ впервые примет участие в форуме «Диалог о фейках».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит с сенсационным обращением на четвертом международном форуме «Диалог о фейках». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что руководитель министерства примет участие в мероприятии впервые. По ее словам, Лавров намерен поднять вопросы, связанные с борьбой с русофобией, а также антироссийской пропагандой.

«А вот о чем еще он скажет… Это я могу сказать, действительно будет для многих шоком. Следите внимательно за его выступлением, оно будет экстраординарным», — приводят слова дипломата на официальном сайте МИД.

Сам форум в этом году стартует 22 сентября на площадке Национального центра «Россия». На мероприятии соберутся свыше двух тысяч специалистов в области проверки фактов и разоблачения ложных сведений из 80 государств. Захарова подчеркнула, что в Москву также приедут представители стран Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров поздравил своего армянского коллегу Арарата Мирзояна с Днем независимости республики. Он указал на важность сохранения взаимодействия между странами, а также отметил роль внешнеполитических ведомств в укреплении связей России и Армении.

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