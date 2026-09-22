Вертолет Ми-28НМ ударил по пункту управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Разведка подтвердила поражение цели.

Экипаж российского вертолета Ми-28НМ уничтожил личный состав и пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Перед вылетом военнослужащие получили от разведки координаты целей, расположенных в зоне ответственности группировки войск «Запад».

При выполнении боевого задания экипаж вертолета нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по указанному району. Разведка подтвердила поражение заданной цели. После завершения операции Ми-28НМ вернулся на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.