Лучше взять зонт: какая погода будет в Москве и области 22 сентября
Гидрометцентр: в Москве 22 сентября ожидаются кратковременный дождь и гроза
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Синоптики заявили о пониженном атмосферном давлении.
Жителей Москвы и Подмосковья 22 сентября ждет облачная погода с прояснениями, однако возможны кратковременные дожди и грозы в отдельных районах региона. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.
Синоптики заявили, что днем столбики термометра в столице поднимутся до плюс 19 градусов. Однако ночью прогнозируется похолодание — температура опустится до плюс 11 градусов.
В области в дневное время суток температура воздуха прогреется до плюс 22 градусов. При этом в учреждении добавили, что ночью в регионе станет ощутимо прохладнее из-за понижения до плюс восьми градусов.
Также известно, что ветер будет дуть с южного и юго-восточного направления со скоростью 5-11 метров в секунду. Кроме того, атмосферное давление ожидается пониженное — оно будет колебаться на уровне 745-747 миллиметров ртутного столба.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что установившаяся в сентябре в Москве теплая погода может сохраниться до конца месяца. Температура в городе не упадет даже из-за ожидаемых в ближайшие дни осадков.
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