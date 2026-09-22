Назван сценарий укрепления рубля после снижения ключевой ставки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Поддержать российскую валюту могут четыре внешнеторговых и бюджетных фактора.

Рубль способен оставаться крепким и даже укрепляться на фоне снижения ключевой ставки, если влияние процентного фактора компенсируют внешняя торговля и бюджетные операции, рассказал изданию «Газета.ру» финансовый стратег Дмитрий Макаров.

Первым условием эксперт назвал сохранение заметного профицита торгового баланса. Экспортная выручка должна устойчиво превышать расходы на импорт. Для этого необходимы достаточно высокие цены на нефть и другие экспортные товары, стабильные объемы поставок и отсутствие резкого ухудшения условий расчетов с иностранными партнерами.

Второй фактор — сдержанный рост импорта. Даже если уменьшение ставки оживит потребительский и инвестиционный спрос, закупки зарубежных товаров могут не ускориться из-за слабой внутренней активности, сложной логистики, ограничений на поставки и проблем с платежами. В таком случае спрос на иностранную валюту останется ограниченным.

Третьим условием Макаров назвал активную продажу экспортерами валютной выручки. Компании конвертируют ее в рубли для выплаты зарплат и налогов, обслуживания обязательств и покрытия текущих расходов. Особенно заметным этот фактор становится в налоговые периоды.

Наконец, поддержку рублю могут оказать операции Министерства финансов и Банка России. Продажа государством валюты в рамках бюджетного правила увеличивает ее предложение на внутреннем рынке.

По оценке стратега, такое укрепление способно продолжаться несколько месяцев. Однако в долгосрочной перспективе влияние снижения ставки может усилиться: рублевые инструменты станут менее привлекательными, кредитная активность вырастет, а спрос на импорт начнет восстанавливаться.

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