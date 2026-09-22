Годы в заточении: женщину с ребенком спасли из трудового рабства в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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О существовании таких мест женщина не знала. Мамой она стала, уже находясь там.

Женщину по имени Ольга и ее трехлетнюю дочь освободили из «рабочего дома» на окраине Москвы, где их удерживали несколько лет. Об этом инциденте 5-tv.ru рассказала юрист и координатор движения «Альтернатива» Арина Файрушина.

Она отметила, что семейные обстоятельства вынудили пострадавшую перебраться в столицу пять лет назад. Приехав в город, она получила предложение о подработке с проживанием в «рабочем доме». Поскольку женщина никогда не знала о существовании таких мест, она согласилась.

«Жизнь сложилась так, что женщина в рабочем доме забеременела. И после того, как родила ребенка, мужчина, от которого этот ребенок был рожден, он не стал с ней жить, а позже его депортировали из страны. Тогда женщина решила подыскать приют», — сказала правозащитник.

Матери сперва предоставили возможность переехать, однако пройти все этапы необходимой программы она не успела и решила вернуться в «рабочий дом». По словам юриста, к тому моменту ситуация там только ухудшилась. Файрушина сообщила, что женщина столкнулась с ужасными условиями. Физического насилия к ней не применяли, но оказывали психологическое давление.

«Ребенок находился все время дома, взаперти. Женщина трудилась по хозяйству, ей не платили. Она могла выходить в магазин, так как, как она нам рассказала, в магазине она брала просроченные продукты, которыми питались, в общем-то, постояльцы работного дома», — уточнила она.

Кроме того, были проблемы и с ребенком, который абсолютно не развивался. Когда представители приюта попытались договориться с руководством «рабочего дома», те «отреагировали грубо, хамили, угрожали». Позже женщина смогла позвонить из магазина и попросить помощи.

«Сказала, что у нее отняли телефон, что ее практически не выпускают, и что ей нужно, чтобы за ней приехали сотрудники полиции», — пояснила юрист.

Когда женщину с ребенком забрали, выяснилось, что дочь совсем не умеет говорить и не приспособлена к социализации. Сейчас они находятся в приюте, а к девочке прикрепили логопеда и других необходимых специалистов.

При этом Файрушина добавила, что Ольга отказалась писать заявление с целью дальнейшего возбуждения уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Австралии мать жестоко расправилась с тремя детьми во время поездки на автомобиле.

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