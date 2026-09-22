Стало известно, где могут похоронить актера из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрия Шулькина

Прощание с актером Дмитрием Шулькиным может пройти в Германии

Фото: Кадр из к/ф «Главное – открыть счёт», реж.: Анатолий Вехотко, 1989г.

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Около пяти лет назад известный актер и каскадер перенес инсульт.

Актер, каскадер и постановщик трюков Дмитрий Шулькин в последние годы жизни испытывал серьезные проблемы со здоровьем, рассказал его друг и коллега Сергей Мишенев в беседе с aif.ru.

По словам Мишенева, около пяти лет назад артист перенес инсульт. В определенный момент его состояние улучшилось, однако позднее вновь стало ухудшаться.

«В последнее время он уже даже не мог разговаривать по телефону, мы держали связь через его супругу», — поделился собеседник издания.

В июне Шулькину исполнилось 85 лет. Около 30 лет назад он вместе с семьей переехал в Германию. По предварительному предположению Мишенева, прощание с артистом и его похороны пройдут там же, поскольку в стране живут все близкие каскадера.

Шулькин работал над фильмами и сериалами «Зимняя вишня — 2», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дорожный патруль», «Мамочка, я киллера люблю», «Улицы разбитых фонарей» и «Сицилианская защита».

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