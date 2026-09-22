«Локальная битва в горле»: почему россияне болеют без температуры этой осенью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

К числу негриппозных вирусов относят риновирус и коронавирус.

Роспотребнадзор еще в начале сентября говорил о сезонном всплеске вирусных заболеваний во второй половине месяца, однако в этом году эпидемиологическая картина изменилась. Об этом в интервью «Известиям» рассказала биолог Арина Холькина.

Она отметила, что на фоне низкой активности вируса гриппа заметно выросла циркуляция негриппозных инфекций. К числу распространенных возбудителей относятся риновирус и коронавирус, которые часто провоцируют простудные проявления без подъема температуры.

При этом отсутствие жара эксперт назвала обычной реакцией иммунной системы. По ее словам, у значительной части россиян за счет перенесенных заболеваний и вакцинаций сформирована иммунная память.

«Иммунитет распознает патоген и сдерживает его в верхних дыхательных путях, не запуская общее воспаление с жаром. Локальная битва в горле при этом может быть очень болезненной, отсюда и ощущение „битого стекла“ и появление сильной вялости», — сказала Холькина.

Доктор биологических наук Альберт Ризванов также подтвердил, что многие респираторные инфекции могут протекать без повышенной температуры. Он подчеркнул, что нередко случается, когда болезнь не выходит за пределы слизистых носа и горла или когда организм уже знаком с возбудителем.

Ранее 5-tv.ru писал об увеличении заболеваемости ОРВИ в стране во второй декаде сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.