Братскую могилу времен пандемии годами скрывал обычный склеп

Тела 19 умерших в пандемию обнаружили в Румынии

Фото: © Getty Images/Scott Peterson/Contributor

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Захоронение было замаскировано под склеп и нарушало правила кладбища.

На кладбище в румынском городе Слатина обнаружили братскую могилу с телами людей, умерших во время пандемии COVID-19, сообщил 21 сентября мэр города Марио Де Меццо изданию Agerpres.

Захоронение было замаскировано под склеп. Его обнаружили после того, как администрация кладбища решила переоборудовать сооружение.

Во время раскопок рабочие нашли человеческие кости и неразложившиеся тела. Они находились в специальных мешках, которые использовали для умерших в период пандемии. На упаковках сохранились даты захоронения.

«Их обнаружили после дополнительных исследований и изъяли сотрудники румынской полиции», — рассказал Де Меццо.

По словам градоначальника, подобный способ захоронения нарушает установленные на кладбище правила. Другие обстоятельства появления братской могилы в предоставленных материалах не раскрываются.

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