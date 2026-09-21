Травмоопасный футбол: ворота упали на 10-летнего мальчика в Башкирии

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

В Уфимском районе Башкортостана десятилетний мальчик получил травмы из-за упавших на него металлических футбольных ворот. Пострадавшего доставили в больницу.

Как сообщило 21 сентября Следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан, в настоящее время проводится ряд следственных мероприятий, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале ведомства.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Такое решение было принято по указанию руководителя регионального управления СК Владимира Архангельского.

В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям либо бездействию лиц, которые несут ответственность за безопасные условия на спортивном объекте. Руководитель управления отметил, что взял процесс расследования под личный контроль.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Казахстане остановили поезд, чтобы спасти потерявшегося в степи мальчика. Машинист, который ехал мимо заметил ребенка и оперативно остановил движение состава. Каким образом мальчик остался один, без присмотра и в поле, выясняют.

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