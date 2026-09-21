Москвич пришел в полицию за сыном-драчуном и получил 13 суток ареста

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Поведение мужчины в участке квалифицировали как мелкое хулиганство.

Суд отправил под арест на 13 суток жителя Москвы, который агрессивно вел себя в отделе полиции, пытаясь выяснить причины задержания его сына. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Вечером 19 сентября мужчина пришел в отдел, чтобы узнать, что произошло с его мальчиком. Как оказалось, ребенок стал участником массовой потасовки. Однако в кабинете участкового москвич повел себя вызывающе — он ругался матом и отказывался успокаиваться, игнорируя любые просьбы сотрудников.

Действия бунтаря квалифицировали как мелкое хулиганство. По итогам разбирательства суд назначил нарушителю наказание в виде 13 суток административного ареста, подчеркнули в Мосгорсуде.

Ранее 5-tv.ru писал о драке, которая произошла в одной из школ Владивостока. Сначала в конфликте участвовали шестиклассники. Несмотря на прибытие сотрудников полиции, потасовку не удалось погасить — стычка вспыхнула вновь, причем к ней уже примкнули и родители учеников. Расследованием инцидента занимаются УМВД Приморского края и региональная прокуратура.

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