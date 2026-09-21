Форт Боярд распахнет двери для посетителей после реставрации

Фото: www.globallookpress.com/Serguei Fomine

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Власти выделили на восстановление объекта более десяти миллионов евро.

Форт Боярд, расположенный на юге Франции, планируют открыть для посетителей в 2028 году — после завершения масштабной реставрации. Об этом 21 сентября сообщил французский телеканал BFMTV.

В настоящее время знаменитая крепость страдает от эрозии и разрушительного воздействия морских волн. На ее восстановление власти выделили более десяти миллионов евро: лучшие эксперты укрепляют фундамент, а также занимаются реконструкцией волнореза и гавани у причала.

История форта Боярда восходит корнями к 1801 году. Именно тогда Наполеон приказал построить знаменитое сооружение. Сложности возникли практически сразу же. Песчаное дно не могло выдержать вес массивных стен.

Всемирную известность исторической крепости со сложной судьбой принесло одноименное телешоу, которое вышло во Франции в 1990 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что не так со смертью журналистки Наташи Рей, выигравшей суд у жены президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит. Ходят слухи о странном стечении обстоятельств — выигранном деле и скорой гибели.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.