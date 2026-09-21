Александр Овечкин получил травму перед стартом сезона НХЛ

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

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Российский нападающий пропустил первый предсезонный матч команды.

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил повреждение накануне старта сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 сентября проинформировало издание The Hockey News.

Из-за травмы 41-летний российский нападающий не выходил на лед в течение последних двух дней и пропустил первый матч команды перед сезоном. Кроме того, Овечкин не примет участия в ближайшей игре против «Филадельфия Флайерз».

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что посмотрит, как ситуация будет развиваться на неделе. Он отметил, что завтра у команды выходной, а затем последуют два тренировочных дня, после чего он сможет дать более точную информацию о состоянии Овечкина.

По данным издания, после двух тренировочных дней клуб решит, сможет ли хоккеист принять участие в предсезонном матче против «Бостон Брюинз» в субботу или во встрече с «Филадельфия Флайерз» в воскресенье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Латвия запретила Александру Овечкину и Умару Кремлеву въезд в страну. Спортсменов внесли в список нежелательных лиц на неопределенный срок.

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