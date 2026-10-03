Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 3 октября. Это день, когда события начнут развиваться легче, если отказаться от стремления управлять каждой мелочью.
♈️ Овны
Овны, распределение обязанностей избавит вас от перегрузки. Коллеги справятся с поручениями лучше, чем вы предполагали, а освободившиеся часы удастся посвятить себе.
Космический совет: разделите ношу с другими.
♉ Тельцы
Тельцы, телесные ощущения потребуют особого внимания. Массаж, мягкая одежда или неспешная процедура вернут комфорт и снимут накопившееся напряжение.
Космический совет: окружите себя заботой.
♊ Близнецы
Близнецы, сегодня ваша эрудиция сможет сыграть особую роль. Неожиданное знакомство покажется очень перспективным, и необычное знание позволит его завести.
Космический совет: доверьтесь подсознанию.
♋ Раки
Раки, люди рядом могут предложить вам свою помощь. Не отказывайтесь, ведь благодаря этому вы сблизитесь и создадите нужную атмосферу общения.
Космический совет: подавите гордыню.
♌ Львы
Львы, привычная маска на мгновение утратит власть. Искреннее проявление характера привлечет людей, способных увидеть не сияющий образ, а настоящую личность.
Космический совет: покажите настоящего себя.
♍ Девы
Девы, вокруг вашего пространства сформируется защитный контур. Чужая суета не проникнет внутрь, если вы сохраните ясность и не вступите в навязанные игры.
Космический совет: отгородитесь от суеты.
♎ Весы
Весы, давний поступок вернется к вам в измененном облике. Когда-то проявленное великодушие принесет награду оттуда, откуда вы ее не ждали.
Космический совет: примите заслуженное.
♏ Скорпионы
Скорпионы, встреча с собственной тенью откроет источник скрытой власти. Признанная слабость перестанет управлять вами и превратится в опору.
Космический совет: поймите, кто вы.
♐ Стрельцы
Стрельцы, сегодня лучше отказаться от рутины, если есть такая возможность. Уделите внимание собственной душе, помедитируйте и обретите понимание своих желаний.
Космический совет: отриньте все напускное.
♑ Козероги
Козероги, течение времени замедлится возле важного решения. В этот момент нужно взвесить все риски и понять, куда лучше сделать следующий шаг.
Космический совет: проникните в вечность.
♒ Водолеи
Водолеи, сознание уловит образ еще не наступившего события. Мимолетное озарение покажется фантазией, но вскоре получит подтверждение.
Космический совет: подмечайте видения.
♓ Рыбы
Рыбы, отражение в стекле, воде или зеркале вызовет необычную мысль. За знакомым обликом проявится желание, которое вы долго прятали даже от себя.
Космический совет: загляните в отражения.
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