В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали 16 человек

Фото: МАХ/ГУ МВД России по Самарской области/mvd63

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На месте происшествия работают экстренные службы.

В Самарской области предварительно 16 человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом. Погибших нет, сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, ДТП произошло 21 сентября около 18:15 на 967-м километре трассы М-5 «Урал». Автобус, следовавший по маршруту № 137 из Тольятти в Жигулевск, двигался со стороны Тольятти в направлении Сызрани.

Как сообщили в полиции, во время движения у микроавтобуса Peugeot, который ехал по этому же маршруту, взорвалось колесо. После этого автобус выехал на встречную полосу, затем вернулся обратно, столкнулся с металлическим ограждением и опрокинулся.

На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Таганском районе столицы мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем Bentley. По предварительным данным, водитель иномарки начал поворот и не уступил дорогу мотоциклу. Авария произошла на улице Большие Каменщики. Байкер получил тяжелые травмы и скончался на месте.

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