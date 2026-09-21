Тепло задержится: синоптик рассказал, каким будет конец сентября в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Первый осенний месяц уже успел заметно превысить привычные показатели.

Сентябрь в Москве оказался теплее климатической нормы, и такая тенденция может сохраниться до начала октября. Об этом заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Национальной службой новостей (НСН).

По словам специалиста, за первые 20 дней месяца средняя температура в столице превышает норму примерно на 1,5 градуса. При этом в последние дни показатель был еще выше — примерно на четыре градуса относительно обычных значений.

Шувалов отметил, что даже ожидаемые дожди в ближайшие дни не приведут к резкому похолоданию. Температура может снизиться до плюс 14, плюс 16 градусов, однако останется выше нормы. По прогнозу синоптика, теплая погода сохранится до конца сентября, а сильных заморозков в начале октября пока не ожидается.

При этом на текущей неделе Москва столкнется с периодом обильных осадков. С 21 по 27 сентября в городе может выпасть до 75% месячной нормы дождя.

Самые сильные осадки ожидаются 22 и 24 сентября. За двое суток количество дождевой воды может составить до 44–49 миллиметров. Также прогнозируются усиление ветра, повышение влажности до 90–100% и начало активного листопада.

Ранее 5-tv.ru сообщал о подготовке автомобилей к осенне-зимнему сезону. Первые заморозки могут стать серьезным испытанием для машины: низкая температура влияет на работу аккумулятора, состояние шин и запуск двигателя. Чтобы избежать проблем в дороге, специалисты рекомендуют заранее проверить основные системы автомобиля.

Перед наступлением холодов стоит обратить внимание на аккумулятор, так как на морозе ему сложнее отдавать необходимую мощность. Также важно оценить состояние шин, проверить давление и при необходимости заменить летнюю резину на зимнюю.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.