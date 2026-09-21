«Поддержка курса президента»: Мишустин сделал главный вывод выборов в Госдуму

Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool

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По итогам голосования сформирован новый состав нижней палаты парламента.

Прошедшие выборы вновь показали, что граждане поддерживают курс президента России Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями председателя правительства.

«Состоявшееся голосование — очень важный этап для нас. Такая обратная связь с гражданами еще раз подтверждает поддержку курса президента», — сказал глава кабмина.

Мишустин напомнил, что в минувшие выходные завершился единый день голосования. Помимо выборов нового состава Государственной думы, в некоторых регионах определяли губернаторов и глав республик.

Изменения также произошли в региональных законодательных собраниях и органах местного самоуправления.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и совмещенные с ними кампании начались 18 сентября. Голосование продолжалось три дня и завершилось 20 сентября.

По итогам единого дня голосования 2026 года планируется заместить около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Ранее Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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