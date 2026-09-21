«Грибов наелся»: пенсионер восемь суток блуждал по лесу из-за сбоя компаса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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После этого он пообещал больше не отправляться на «тихую» охоту в одиночку.

В Кировской области 80-летний пенсионер Вячеслав Королев провел восемь суток в лесу после того, как сбился с пути. Об этом РИА Новости рассказала его дочь Ольга Атнагулова.

По ее словам, мужчина рассчитывал быстро собрать грибы и вернуться домой, поэтому не взял с собой спички. Однако пенсионера подвел компас. Прибор реагировал на старые рудники и показывал неправильное направление, из-за чего он не мог выбраться из леса.

«Ночью было очень холодно, его колотило, но он много ходил. Два дня папа ничего не ел, а потом стал питаться сырыми грибами. Воду пил ту, что была под ногами», — рассказала Ольга.

После исчезновения родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поиски пенсионера проводили с участием кинологов и беспилотников с тепловизорами. Добровольцы пешком обследовали более 128 километров леса.

В итоге Вячеслава Королева удалось найти живым. После спасения мужчина заявил, что «грибов наелся на всю оставшуюся жизнь», и пообещал больше не отправляться в лес один.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Архангельской области после 12 дней поисков нашли живым пропавшего грибника Николая Шаблыкина. Мужчина заблудился в лесу и выживал на болотной воде и клюкве.

По словам спасенного, все это время ему приходилось укрываться можжевельником, поскольку в лесу было холодно, а дождь не прекращался. Во время поисковой операции добровольцы и спасатели прошли почти 400 километров, после чего мужчину нашли и передали медикам.

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