«Спасибо за трюки»: умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Шулькин

Фото: Кадр из к\ф «Внимание, трюк!», реж.: Отар Дугладзе, 1987г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист был также профессиональным каскадером.

На 86-м году жизни умер актер и каскадер Дмитрий Шулькин. Об этом ТАСС сообщили в Гильдии каскадеров России.

«Да, умер», — сказала собеседница агентства.

О кончине артиста также написал живущий в Крыму каскадер Стас Балакин. На портале «Кино-Театр.ру» он сообщил, что в последние годы Шулькин находился в Германии, перенес инсульт и пытался восстановиться.

«Дмитрий Лазаревич покинул этот мир 20 сентября. Спасибо за ваши трюки», — написал Балакин.

Точная информация о месте и времени прощания с артистом пока не сообщается.

Дмитрий Шулькин родился 22 июня 1941 года. Изначально он получил техническое образование по специальности инженера-механика, однако позже решил связать жизнь с кино и в 1987 году окончил Высшие курсы творческих и руководящих работников при ВГИКе.

За свою карьеру Шулькин принял участие в более чем 80 фильмах и сериалах в качестве актера и каскадера. Среди его проектов — «Сицилианская защита», «Обычный месяц», «Обратная связь», «Жена для метрдотеля» и «Улицы разбитых фонарей».

Ранее 5-tv.ru писал о смерти заслуженной артистки России Екатерины Дроновой на 69-м году жизни. Долгие годы она служила в Молодежном театре на Фонтанке, где участвовала в постановках режиссера Семена Спивака.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.