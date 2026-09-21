Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Кормовая добавка на ее основе уже показала впечатляющие результаты в животноводстве.

В Крыму нашли природный ресурс, который буквально лежит под ногами — точнее, на поверхности соленых озер. Кладофора, которую на курортах привыкли считать скорее проблемой, оказалась настоящим концентратом йода, магния, цинка и других полезных веществ.

Ученые уже превращают водоросль в кормовую добавку и получают впечатляющий результат. Корреспондент «Известий» Олег Зайковский — с подробностями.

Крымские гиперсоленые озера — неисчерпаемый природный источник кладофоры. В удачные годы она может покрыть большую часть водной глади. С одного квадратного метра за сезон можно собрать до 25 килограммов этой водоросли.

Кладофора растет в водоемах, независимо от уровня их солености. Но в условиях, когда на литр воды приходится до 300 граммов соли, водоросль приобретает уникальные свойства.

«Незаменимые амикокислоты, которые человек не может синтезировать как и другие животные, это и не насыщенные жирные кислоты и некоторые витамины. Кроме этого это кладезь необходимых для жизни микроэлементов», — сказал ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем «ФИЦ ИНБЮМ» Николай Шадрин.

Йод, магний, цинк, селен, калий, кальций — кладофора это настоящая таблица Менделеева. Ученые исследовали химический состав водоросли и поняли, что она может стать ценной кормовой добавкой для животных.

«Промываем в пресной воде, для чего чтобы избавиться от солей на поверхности водорослей. После высушивания перемалываем готовим муку и муку превращаем вот в такие гранулы», — сказал ведущий научный сотрудник ИНБЮМ «ФИЦ ИНБЮМ» Александр Празукин.

Эффективность кладофоры проверили в крымском институте сельского хозяйства. Сначала ее добавляли в корм для кур, а затем включили в рацион кроликов. Результат налицо — мясо животных насытилось йодом, увеличилась и масса тела.

«На 10-12% больше живой массы набирает животное которое потребляет кладофору. Мы наблюдаем в их мышечной ткани в мясе накопление йода в полтора два раза больше нежели у животных которые не потребляли данный корм», — сказала старший научный сотрудник ФГБУН НИИСХ Крыма Татьяна Куевда.

Специалисты говорят, 100 грамм мяса такого кролика и человек получит суточную норму йода. Большая часть населения нашей страны испытывает недостаток йода, железа, магния и цинка. Массовое использование кладофоры в сельском хозяйстве может помочь.

«Это огромная проблема особенно дефицит йода. Это будет сказываться на проблемах с щитовидной железой которая отвечает за общий обмен организма и наше гормональное здоровье», — сказала врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Юлия Ткаченко.

Процесс производства кормовых добавок из кладофоры — простой и недорогой, из техники применяется сушильная машина и гранулятор. Запасы водоросли очень велики и возобновляемы. Только с соленых озер Крыма ежегодно можно добывать миллионы тонн без ущерба для природы. За границей в основном в Азии кладофору добавляют в удобрения, делают из нее вытяжки, экстракты, применяемые в медицине, производят биоуголь и газ, разлагаемые пластики и целлюлозу.

А вот у нас пока с кладофорой, только борются. Например водоросль мешает отдыху на черноморских курортах, в Анапе регулярно оккупирует акватории пляжей.

«Вот это лицо города пляжи, это лицо города курорта Анапы ни развлечения ни скверики, ни аттракционы а именно пляжи, что происходит», — говорят отдыхающие.

«Но ведь можно из ущербов получать выгоду, так и должно рассуждать в год когда объявлена ориентиром биоэкономика», — сказал ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем «ФИЦ ИНБЮМ» Николай Шадрин.

Ученые продолжают исследования кладофоры. Они уверены что водоросль может помочь в медицине, особенно при реабилитации раненых. Также в планах введение кладофоры в рацион человека — в составе других продуктов или в виде отдельной добавки. Специалисты уверены — за подобными биологическими ресурсами — будущее.