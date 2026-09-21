«Остались друзьями»: раскрыты подробности разрыва Стаса Михайлова с женой

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Несмотря на расставание, фанаты смогут вновь увидеть их вместе на сцене.

Народный артист России Стас Михайлов и его супруга Инна после расставания остались друзьями. Об этом продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам Дворцова, изначально он предполагал, что новости о разрыве пары могут быть пиар-ходом, однако позже пришел к выводу, что отношения действительно завершились.

«Действительно, я могу подтвердить тот факт, что они расстались, как говорится, отношения изжили себя, но при этом они остались хорошими друзьями», — сказал продюсер.

Он также не исключил, что в будущем пара может выпускать совместные хиты и выходить на одну сцену.

По словам продюсера, за решением расстаться не стоит измена одного из супругов или какой-то конфликт.

«Я не скажу, что это измена или еще что-то. Просто люди решили каждый пойти своей дорогой и пришли к общему знаменателю», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Инна Михайлова сообщила о расставании с супругом и заявила, что больше не имеет отношения к его нынешнему образу. Позже близкое окружение пары подтвердило эту информацию.

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