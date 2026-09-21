Все из-за клеща: у автора хита «Угонщица» Чайки диагностировали болезнь Лайма

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Итальянские врачи не смогли верно определить, с чем связано недомогание композитора.

У автора популярной в конце 1990-х песни «Угонщица» из репертуара народной артистки России Ирины Аллегровой Виктора Чайки диагностировали болезнь Лайма. О том, как и где он «подхватил» заразу, композитор рассказал сам в шоу «Звезды сошлись» на федеральном канале.

Не так давно поэт вместе с женой Полиной и двумя сыновьями — шестилетним Григорием и трехлетним Леонардо — отправился на отдых в Италию. Во время прогулки младшего сына укусил клещ. Родители тут же обратились в местную больницу, где им посоветовали наблюдать за состоянием ребенка. Ночью малышу стало плохо и Полина дала ему детский антибиотик.

Через пару дней после случившегося Чайка тоже почувствовал себя плохо. В частности, у него очень сильно болела спина. Композитор обратился за медпомощью. Но итальянские врачи связали недомогание Виктора с возрастными изменениями и назначили соответствующее лечение. Однако оно не помогло. Когда поэт вернулся в Россию, он обратился в инфекционное отделение, так как предполагал, что его состояние связано с укусом клеща. Эта догадка оказалась верна.

После проведенного исследования у Виктора выявили болезнь Лайма, которая передается, в том числе через укусы этих вредителей. Чайка уже начал лечение. В шоу композитор также признался, что хуже никогда себя еще не чувствовал.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова была госпитализирована в московскую больницу. До этого она проходила плановое обследование.

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