Календарь сбил ученых с толку: зачем древняя община включала в год 364 дня

Фото: www.globallookpress.com/Jinipix/Xinhua

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Почему люди перестали жить по этой системе?

Календарь общины Кумрана, найденный среди свитков Мертвого моря, десятилетиями изучают историки. Новое исследование Эшбал Рацон из Тель-Авивского университета, опубликованное в журнале Tarbiz: Quarterly for Jewish Studies, посвящено вопросу о том, применялась ли эта система на практике или оставалась только религиозной концепцией.

Календарь был построен на основе 364 дней в году. Для членов общины такая структура имела не только расчетное значение: они воспринимали ее как отражение установленного божественного порядка.

Система также была связана с конфликтом с руководством Иерусалимского Храма, поскольку представители общины не признавали право людей самостоятельно определять даты религиозных праздников.

Почти 20 свитков из Кумрана посвящены календарям и астрономии. Особое внимание исследователи уделяют «Книге Юбилеев», где лунный календарь подвергается критике, а 364-дневная система описывается как первоначальный календарь, переданный Моисею на горе Синай.

Однако у такого способа отсчета времени была проблема: 364 дня примерно на один день и четверть короче астрономического года. Из-за этого постепенно накапливалось расхождение с сезонами. По расчетам исследовательницы, за 20 лет разница могла привести к смещению религиозных праздников почти на четыре недели относительно времен года.

Для общины это имело практическое значение, поскольку многие праздники были связаны с сельским хозяйством, урожаем и природными циклами. Постепенное нарушение соответствия между календарем и сезонами могло стать одной из причин отказа от его использования в повседневной жизни.

Эшбал Рацон предполагает, что на раннем этапе существования общины календарь действительно применялся, а споры о правильном определении священных дат могли стать одной из причин ее отделения от иерусалимского религиозного центра. При этом сама исследовательница отмечает, что такая реконструкция носит вероятностный характер.

По версии ученой, позже 364-дневная система могла утратить практическую функцию, но сохраниться как религиозный идеал и часть идентичности общины. Таким образом, древний календарь мог пройти путь от способа организации времени до символа определенного мировоззрения.

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