Была задержана по делу о наркотиках: 21-летнюю блогера застрелили после освобождения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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После убийства на заборе рядом с домом появилось обозначение преступной группировки.

В бразильском городе Майн-ду-Риу неизвестные застрелили блогера Ивлин Лиму Дантас. Девушке был всего 21 год. Об этом сообщило издание Need To Know.

По данным издания, ночью 16 сентября двое вооруженных мужчин ворвались в дом девушки и удерживали ее родственников в качестве заложников. После этого злоумышленники убили Ивлин на глазах у ее отца.

Полицию вызвали после того, как местные жители услышали звуки выстрелов. Когда правоохранители прибыли на место, девушка уже была мертва, а подозреваемые скрылись на автомобиле.

После убийства на заборе рядом с домом появилась надпись TCP. Это обозначение группировки Terceiro Comando Puro, которую издание называет одной из крупнейших преступных организаций Бразилии.

Ивлин Лима Дантас ранее проходила фигуранткой расследования убийства бывшего сержанта полиции Антониу Анилду Алвеса, погибшего в июле. Также сообщалось, что во время операции по этому делу девушку задерживали по подозрению в торговле наркотиками. В начале сентября ее освободили под залог.

На блогера в социальных сетях были подписаны около 24 тысяч человек. Она публиковала материалы о путешествиях, семье и различных событиях.

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