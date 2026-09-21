«Отвечает взаимным интересам»: Лавров оценил отношения России и Армении

Лавров: диалог МИД России и Армении отвечает интересам народов этих стран

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Глава МИД РФ отметил важность сохранения двустороннего сотрудничества между странами.

Взаимодействие России и Армении, включая диалог между внешнеполитическими ведомствами двух стран, отвечает интересам народов обоих государств. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в поздравлении главе МИД Армении Арарату Мирзояну с Днем независимости республики.

Лавров подчеркнул важность сохранения двустороннего сотрудничества и отметил, что активное взаимодействие между дипломатическими ведомствами остается значимой частью отношений Москвы и Еревана.

«Убежден, что поддержание всестороннего российско-армянского взаимодействия, включая сохранение активного диалога между внешнеполитическими ведомствами России и Армении, отвечает взаимным интересам народов наших стран», — говорится в послании, опубликованном на сайте МИД России.

Глава российского внешнеполитического ведомства также пожелал Мирзояну и сотрудникам МИД Армении здоровья, благополучия и успехов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян посещает занятия по русскому языку в академии управления. По словам Пашиняна, сотрудникам государственных структур не стоит ограничиваться изучением только английского языка.

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