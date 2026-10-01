Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 1 октября. Это день, когда энергии звезд образуют сияющую сеть, способную усиливать человеческие намерения.
♈️ Овны
Овны, Марс зажжет в вас рыцарскую отвагу. Защитив несправедливо обиженного, вы укрепите собственный авторитет и обретете преданного товарища.
Космический совет: помогите нуждающимся.
♉ Тельцы
Тельцы, влияние Венеры сулит выгодный обмен. Умение торговаться позволит приобрести ценную вещь на условиях, превосходящих первоначальные ожидания.
Космический совет: требуйте большего.
♊ Близнецы
Близнецы, мерцание Меркурия высветит противоречие в поступивших сведениях. Проверка источников убережет вас от участия в распространении заблуждения.
Космический совет: отриньте миражи.
♋ Раки
Раки, лунное излучение усилит связь со всем живым. Забота о растении или животном принесет умиротворение и вызовет ответную нежность.
Космический совет: делитесь теплом.
♌ Львы
Львы, солнечная мощь наделит вас даром наставника. Переданный новичку навык продолжит жить в его достижениях и укрепит вашу репутацию.
Космический совет: распространяйте свой огонь.
♍ Девы
Девы, звездная дисциплина облегчит отказ от вредной привычки. Первый прожитый без нее день положит начало освобождению от давней зависимости.
Космический совет: разорвите незримую цепь.
♎ Весы
Весы, лучи созвездий подарят способность замечать неповторимые мгновения. Теплое воспоминание сегодня превратится в источник вдохновения на годы вперед.
Космический совет: создайте вечность внутри.
♏ Скорпионы
Скорпионы, Плутон обострит исследовательский ум. Терпеливое изучение вопроса откроет тайну там, где другие ее даже не замечали.
Космический совет: погружайтесь в глубину.
♐ Стрельцы
Стрельцы, звездный заряд разбудит соревновательный дух. Поддержка любимой команды или участие в спортивном состязании подарит мощный эмоциональный подъем.
Космический совет: станьте частью победы.
♑ Козероги
Козероги, Сатурн протянет серебряную нить к дальнему родственнику. Один звонок сократит расстояние и возродит родственную связь.
Космический совет: восстанавливайте мосты.
♒ Водолеи
Водолеи, импульсы Урана облегчат освоение современной технологии. Новая программа или устройство быстро подчинится вам и упростит повседневные процессы.
Космический совет: следуйте за прогрессом.
♓ Рыбы
Рыбы, Нептун настроит чувства на частоту музыки. Услышанная мелодия освободит накопившиеся переживания и возвратит эмоциональную чистоту.
Космический совет: звуки омоют душу.
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