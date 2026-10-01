Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 1 октября. Это день, когда энергии звезд образуют сияющую сеть, способную усиливать человеческие намерения.

♈️ Овны

Овны, Марс зажжет в вас рыцарскую отвагу. Защитив несправедливо обиженного, вы укрепите собственный авторитет и обретете преданного товарища.

Космический совет: помогите нуждающимся.

♉ Тельцы

Тельцы, влияние Венеры сулит выгодный обмен. Умение торговаться позволит приобрести ценную вещь на условиях, превосходящих первоначальные ожидания.

Космический совет: требуйте большего.

♊ Близнецы

Близнецы, мерцание Меркурия высветит противоречие в поступивших сведениях. Проверка источников убережет вас от участия в распространении заблуждения.

Космический совет: отриньте миражи.

♋ Раки

Раки, лунное излучение усилит связь со всем живым. Забота о растении или животном принесет умиротворение и вызовет ответную нежность.

Космический совет: делитесь теплом.

♌ Львы

Львы, солнечная мощь наделит вас даром наставника. Переданный новичку навык продолжит жить в его достижениях и укрепит вашу репутацию.

Космический совет: распространяйте свой огонь.

♍ Девы

Девы, звездная дисциплина облегчит отказ от вредной привычки. Первый прожитый без нее день положит начало освобождению от давней зависимости.

Космический совет: разорвите незримую цепь.

♎ Весы

Весы, лучи созвездий подарят способность замечать неповторимые мгновения. Теплое воспоминание сегодня превратится в источник вдохновения на годы вперед.

Космический совет: создайте вечность внутри.

♏ Скорпионы

Скорпионы, Плутон обострит исследовательский ум. Терпеливое изучение вопроса откроет тайну там, где другие ее даже не замечали.

Космический совет: погружайтесь в глубину.

♐ Стрельцы

Стрельцы, звездный заряд разбудит соревновательный дух. Поддержка любимой команды или участие в спортивном состязании подарит мощный эмоциональный подъем.

Космический совет: станьте частью победы.

♑ Козероги

Козероги, Сатурн протянет серебряную нить к дальнему родственнику. Один звонок сократит расстояние и возродит родственную связь.

Космический совет: восстанавливайте мосты.

♒ Водолеи

Водолеи, импульсы Урана облегчат освоение современной технологии. Новая программа или устройство быстро подчинится вам и упростит повседневные процессы.

Космический совет: следуйте за прогрессом.

♓ Рыбы

Рыбы, Нептун настроит чувства на частоту музыки. Услышанная мелодия освободит накопившиеся переживания и возвратит эмоциональную чистоту.

Космический совет: звуки омоют душу.

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