«Приключения мамонтенка»: на экраны выходит новая версия любимой сказки

Фото, видео: Кадр из м\ф «Приключения мамонтенка. В поисках мамы», реж.: Александр Войтинский, 2026г.; 5-tv.ru

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Герой из детских воспоминаний снова на больших экранах.

На большие экраны возвращается герой, знакомый каждому россиянину с самого детства. Мамонтенок, который ищет маму, теперь отправляется в целое путешествие. В этот раз его ждет не просто приключение на льдине, а настоящая погоня с опасностями и новыми друзьями. Впрочем, одно останется неизменным — история по-прежнему тронет каждого, кто ее увидит. Корреспондент «Известий» Николай Никулин убедился.

Потерянный мамонтенок возвращается на большие экраны. «НМГ Кинопрокат» представит новую версию любимой миллионами истории.

Сказка «Мама для мамонтенка» многим знакома по одноименному мультфильму. Автор сказки — Дина Непомнящая. Она же автор слов: «Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети». Ну, а музыку Владимира Шаинского узнает каждый.

Звучат труба и саксофон. Полный зал приветствует создателей нового полнометражного мультфильма про мамонтенка.

«Песню Мамонтенка, который ищет маму, знает и каждый взрослый, и каждый ребенок», — сказал режиссер Александр Войтинский.

Это режиссер Александр Войтинский представляет на сцене кинотеатра мультфильм «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» и в эксклюзивном интервью нашему каналу признается, что песня стала важным лейтмотивом новой истории.

«Она стала для меня религией. Во-первых, это лейтмотив музыкальный. Во-вторых, она сюжетно вплетена, потому что он ищет дорогу фактически по этой песне», — сказал Александр Войтинский.

В новом мультике мамонтенок будет не один. У него появится друг, птенец Тупик в озвучке Вадима Галыгина. Тупик смешной, читает рэп и мечтает оказаться в Африке на местном Килиманджаро-фесте. Туда они вместе на льдине и отправляются.

«Юмора было не так много в том мультфильме. Сейчас запросы у зрителя, даже и маленького, такие: нужно, чтобы было весело, чтобы весело и маме, и папе, или старшему брату, или сестричке. Поэтому в этой истории заложен юмор», — сказал актер Вадим Галыгин.

На звездной ковровой дорожке — Прохор Щаляпин и певица Пелагея, Филипп Киркоров и Игорь Непомнящий, сын Дины. Он рассказал, для чего нужны такие истории.

«Дети — это наше главное и будущее наше. Наибольшее внимание, которое нужно уделять кому-либо, — это дети», — сказал Игорь Непомнящий.

Певица Пелагея, озвучившая маму мамонтенка, также подчеркивает важность темы.

«Любовь мамы к своим мамонтятам — это самое прекрасное чувство, которое я когда-либо испытывала и испытываю регулярно», — сказала заслуженная артистка России Пелагея.

Вот такой мамонтенок встречал зрителей перед входом в зал. Глаза грустные, словно говорят: пусть мама найдется. Однако на экране мамонтенок все-таки чаще улыбается, поскольку мультфильм добрый и радостный.

На премьеру пришел и Филипп Киркоров. У него в мультфильме особая роль — он играет Короля банановой эстрады в Африке. Этакий известный певец с голосом Киркорова.

«Очень люблю озвучание фильма, мультфильма. Это целый интересный процесс. Когда твой персонаж на экране, но это не ты, а голос твой», — сказал народный артист России Филипп Киркоров.

Здорово, что в мультфильме есть и злободневные шутки, и пародии, и при этом сильная литературная основа, благодаря которой мы полюбили мультфильм 81-го года. И благодаря которой обязательно посмотрим новую версию.

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