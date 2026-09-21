Подведены первые итоги выборов в парламент Петербурга

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Законодательное собрание избирается сроком на пять лет.

В Петербурге подводят предварительные итоги выборов в местный парламент. По данным ЦИК, лидирует «Единая Россия» с более чем 54% голосов.

На втором месте — «Новые люди» с примерно 12,5%. Далее следуют ЛДПР и КПРФ, замыкает список партия «Зеленые», которой не было в прошлом созыве. Законодательное собрание избирается сроком на пять лет.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что на выборах в Государственную думу в 2026 году явка составила 59,32%. Она отметила, что, несмотря на сложные обстоятельства и беспрецедентное внешнее воздействие, этот показатель стал рекордным за последние годы.

Выборы в Государственную Думу девятого созыва состоялись в период с 18 по 20 сентября. В ряде регионов страны они совпали с голосованием за глав субъектов федерации и депутатов местных представительных органов. Первое заседание нового созыва парламента запланировано на 19 октября, спустя ровно 30 дней после проведения выборов.

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