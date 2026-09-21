Для участников «Московского долголетия» подготовили занятия в ведущих вузах

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

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Образовательные программы проекта реализуют совместно с 13 ведущими вузами страны.

Горожане старшего поколения смогут посещать лекции, семинары и практические занятия в столичных университетах, а также пройти профессиональную переподготовку. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель городского Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Образовательное направление остается одним из наиболее востребованных в проекте «Московское долголетие». Его участники занимаются на площадках Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Высшей школы экономики, Сеченовского университета, Московского городского педагогического университета и Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова.

«Участники могут вновь оказаться в легендарных аудиториях, посещать лекции и практикумы, а в рамках “Серебряного университета” — освоить новую профессию — от экскурсовода до графического дизайнера и интернет-маркетолога», — приводит слова Стружака mos.ru.

По его словам, после завершения обучения некоторые слушатели находят новое дело, продолжают профессиональный путь или начинают передавать полученные знания другим. До конца года в проекте планируют открыть еще несколько групп совместно со столичными вузами.