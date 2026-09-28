Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 28 сентября. Это день, когда невидимая завеса между намерением и реальностью станет тоньше.
♈️ Овны
Овны, огненная нить судьбы соединит вас с человеком из прошлого. Неожиданное примирение освободит место для радости и новых возможностей.
Космический совет: затушите старые обиды.
♉ Тельцы
Тельцы, вспомните о семейных традициях. Они подарят чувство защищенности, а дом наполнится особенным теплом, словно стены вспомнят добрые мгновения.
Космический совет: создайте источник вдохновения.
♊ Близнецы
Близнецы, перед вами возникнут две дороги, и обе покажутся заманчивыми. Ответ обнаружится не в рассуждениях, а в едва уловимой реакции тела.
Космический совет: слушайте подсознание.
♋ Раки
Раки, память приоткроет потайной сундук с важным воспоминанием. Его новый смысл исцелит переживание, которое давно отзывалось тихой печалью.
Космический совет: превратите прошлое в урок.
♌ Львы
Львы, щедрый жест запустит круговорот добра. Отданные забота и участие вскоре возвратятся в чудесной, совершенно непредсказуемой форме.
Космический совет: станьте источником света.
♍ Девы
Девы, очищение пространства снимет невидимые преграды. Вместе с ненужными предметами исчезнет груз, мешавший ощутить легкость.
Космический совет: подумайте об окружении.
♎ Весы
Весы, союз двух разных взглядов сложится в безупречный узор. Поиск компромисса раскроет талант, о существовании которого вы не подозревали.
Космический совет: творите чудо с другими.
♏ Скорпионы
Скорпионы, отпустите людей, которые отзываются в вашем сердце лишь разочарованием и сожалением. Откройтесь новым знакомствам и возможностям.
Космический совет: ставьте точку.
♐ Стрельцы
Стрельцы, не торопитесь воспринимать слова в их плоском виде. Замечайте то, как они отзываются вашей собственной судьбе.
Космический совет: используйте свою парадигму.
♑ Козероги
Козероги, невидимые весы наконец отметят ваши старания. Вас может ждать неожиданный вызов, что откроет вам дверь на новую ступень.
Космический совет: примите судьбу.
♒ Водолеи
Водолеи, рядом соберутся единомышленники, чьи замыслы созвучны вашим убеждениям. Общее начинание превратит разрозненные искры в мощное северное сияние.
Космический совет: объединитесь с другими.
♓ Рыбы
Рыбы, тишина окутает вас целебным коконом. Неспешный отдых вернет душевную мягкость и наполнит сны светлыми образами.
Космический совет: растворитесь в безмятежном.
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