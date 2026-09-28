Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 28 сентября. Это день, когда невидимая завеса между намерением и реальностью станет тоньше.

♈️ Овны

Овны, огненная нить судьбы соединит вас с человеком из прошлого. Неожиданное примирение освободит место для радости и новых возможностей.

Космический совет: затушите старые обиды.

♉ Тельцы

Тельцы, вспомните о семейных традициях. Они подарят чувство защищенности, а дом наполнится особенным теплом, словно стены вспомнят добрые мгновения.

Космический совет: создайте источник вдохновения.

♊ Близнецы

Близнецы, перед вами возникнут две дороги, и обе покажутся заманчивыми. Ответ обнаружится не в рассуждениях, а в едва уловимой реакции тела.

Космический совет: слушайте подсознание.

♋ Раки

Раки, память приоткроет потайной сундук с важным воспоминанием. Его новый смысл исцелит переживание, которое давно отзывалось тихой печалью.

Космический совет: превратите прошлое в урок.

♌ Львы

Львы, щедрый жест запустит круговорот добра. Отданные забота и участие вскоре возвратятся в чудесной, совершенно непредсказуемой форме.

Космический совет: станьте источником света.

♍ Девы

Девы, очищение пространства снимет невидимые преграды. Вместе с ненужными предметами исчезнет груз, мешавший ощутить легкость.

Космический совет: подумайте об окружении.

♎ Весы

Весы, союз двух разных взглядов сложится в безупречный узор. Поиск компромисса раскроет талант, о существовании которого вы не подозревали.

Космический совет: творите чудо с другими.

♏ Скорпионы

Скорпионы, отпустите людей, которые отзываются в вашем сердце лишь разочарованием и сожалением. Откройтесь новым знакомствам и возможностям.

Космический совет: ставьте точку.

♐ Стрельцы

Стрельцы, не торопитесь воспринимать слова в их плоском виде. Замечайте то, как они отзываются вашей собственной судьбе.

Космический совет: используйте свою парадигму.

♑ Козероги

Козероги, невидимые весы наконец отметят ваши старания. Вас может ждать неожиданный вызов, что откроет вам дверь на новую ступень.

Космический совет: примите судьбу.

♒ Водолеи

Водолеи, рядом соберутся единомышленники, чьи замыслы созвучны вашим убеждениям. Общее начинание превратит разрозненные искры в мощное северное сияние.

Космический совет: объединитесь с другими.

♓ Рыбы

Рыбы, тишина окутает вас целебным коконом. Неспешный отдых вернет душевную мягкость и наполнит сны светлыми образами.

Космический совет: растворитесь в безмятежном.

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