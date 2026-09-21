Пять миллионов рублей с Пелагеи: спор вокруг дома певицы дорого ей обходится

Пелагея не смогла оспорить исполнительский сбор в пять миллионов рублей

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Представители певицы настаивали, что задолженность можно было погасить за счет другого имущества.

Заслуженная артистка России Пелагея не смогла оспорить действия судебного пристава в рамках исполнительного производства по взысканию долга в 72 миллионов рублей. Суд отказал артистке в удовлетворении иска. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Спор возник из-за исполнительского сбора в размере около пяти миллионов рублей, который был удержан при перечислении средств через службу судебных приставов.

Ранее суд постановил взыскать в пользу Пелагеи около 72 миллионов рублей и обратить взыскание на принадлежащую должнику половину дома. Вторая часть недвижимости находится в собственности певицы.

После поступления средств на счет приставов обратно было возвращено 67 миллионов рублей, а около пяти миллионов рублей удержали в качестве исполнительского сбора. Представители Пелагеи указывали, что у должника также есть два автомобиля, которые, по их мнению, могли быть использованы для погашения задолженности.

Адвокат певицы отметил, что при рассмотрении дела суд применил новые нормы закона «Об исполнительном производстве», которые начали действовать с января 2026 года. Согласно изменениям, размер исполнительского сбора по имущественным требованиям вырос с 7% до 12%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судебные приставы начали взыскание с народной артистки России Ларисы Долиной штрафа в размере 4,5 тысячи рублей. Исполнительное производство возбудили 17 сентября 2026 года по постановлению Московской административной дорожной инспекции. Предположительно, штраф связан с нарушением правил остановки или парковки в зоне действия запрещающих знаков.

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