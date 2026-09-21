Оснований для отмены итогов нет? Сколько случаев вброса бюллетеней зафиксировано по РФ

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Недействительными были признаны 36 850 бюллетеней на 20 участках в 12 субъектах страны.

Во время прошедших выборов были выявлены два случая вброса избирательных бюллетеней. Инциденты произошли на участках в Республике Марий Эл и Крыму. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

По словам главы ЦИК, причастные к нарушениям понесут наказание. Она подчеркнула, что в российской избирательной системе «все тайное моментально становится явным».

Памфилова также сообщила, что недействительными признали 36 850 бюллетеней. Такое решение было принято на 20 избирательных участках, расположенных в 12 субъектах Российской Федерации.

Председатель Центризбиркома отметила, что выявленные эпизоды не влияют на общие результаты голосования. Оснований для отмены итогов прошедших выборов комиссия не обнаружила.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними кампании проходили с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Как сообщила Памфилова, явка на выборы в Государственную думу России в 2026 году составила 59,32%.

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