Песков: Киев безуспешно пытался сорвать выборы в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Массированные атаки ВСУ были зафиксированы в дни проведения голосования.

Удары Вооруженных сил Украины по Москве во время выборов депутатов Государственной думы девятого созыва были направлены на срыв голосования, но не дали результата. Об этом 21 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на медиафоруме Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.

«Является и саботажем. Является и попыткой сорвать эти выборы. Никакого эффекта это не возымело», — сказал Песков.

Днем ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник сообщил, что Киев готовил несколько операций для вмешательства в процесс волеизъявления россиян.

По его данным, эти действия планировалось провести в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Мирошник подчеркнул, что, несмотря на попытки помешать избирательному процессу, голосование состоялось успешно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Элла Памфилова назвала прошедшие выборы беспрецедентными по уровню внешних угроз. Особенно сложная ситуация складывалась в ряде регионов, в том числе приграничных. При этом, по ее словам, все возникавшие угрозы удалось преодолеть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.