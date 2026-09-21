Памфилова назвала процент явки россиян на выборы в Госдуму

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В 2026 год по этому показателю положительно отличился.

Явка на выборы в Государственную думу России в 2026 году составила 59,32%. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, подведя промежуточные итоги голосования.

«Вы видите, какая была явка в прежние годы на уровнях депутатов Государственной Думы, и сейчас она уже превысила 59%», — отметила глава комиссии.

Она поблагодарила избирателей за ответственность и осознание важности этого события. А также подчеркнула, что, несмотря на непростые условия и беспрецедентное внешнее давление, по этому показателю 2026 год стал рекордным в последние годы.

По данным, которые публиковал ЦИК, явка на предыдущие парламентские выборы в 2021 году составила 51%. А проголосовать в 2016-м пришли лишь 47% россиян.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. Также в некоторых регионах России они были совмещены с выборами руководителей субъектов федерации и депутатов местных законодательных органов.

Первое заседание парламента в новом составе состоится 19 октября, через 30 дней после выборов. При условии, что президент РФ Владимир Путин своим указом не созовет думу досрочно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что итоги выборов подтвердили невозможность расколоть российское общество. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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