Не среда и не пятница? Какой день недели лучше проходить собеседование

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Время встречи влияет на то, насколько спокойно пройдет разговор и насколько внимательно к кандидату отнесется представитель компании.

Выбор дня для собеседования может показаться не самым важным вопросом: гораздо больше внимания обычно уделяют резюме, опыту и ответам на вопросы работодателя. Однако время встречи тоже влияет на то, насколько спокойно пройдет разговор и насколько внимательно к кандидату сможет отнестись представитель компании.

Удачно выбранный день позволяет попасть на собеседование в момент, когда у рекрутера меньше срочных задач, а у самого соискателя есть возможность подготовиться и настроиться. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему середина недели считается удачной для собеседования

Чаще всего наиболее комфортными днями для собеседований называют вторник, среду и четверг. В этот период рабочая неделя уже вошла в привычный ритм: сотрудники успевают разобраться с накопившимися после выходных задачами, но еще не начинают активно готовиться к завершению недели.

В начале недели у специалистов по подбору персонала может быть больше организационных вопросов, встреч и планирования. Понедельник нередко связан с разбором задач после выходных, поэтому собеседование может проходить в условиях повышенной загрузки.

Середина недели дает больше возможностей для спокойного разговора. У работодателя есть время внимательно изучить кандидата, задать дополнительные вопросы и обсудить детали будущей работы.

Почему пятница плохой день для собеседования

Пятница также не всегда становится оптимальным выбором для собеседования. Ближе к концу недели у многих сотрудников появляется желание завершить текущие задачи, подготовиться к выходным или закрыть накопившиеся вопросы.

Это не означает, что встреча в пятницу обречена быть менее успешной. Если компания сама предлагает этот день, отказываться от собеседования не стоит. В некоторых случаях именно пятница может оказаться удобной для работодателя, если в другие дни его график полностью занят.

Главное — учитывать не только день недели, но и конкретную ситуацию. Например, если встречу назначает руководитель подразделения, его доступность может иметь большее значение, чем общие рекомендации.

В какое время лучше назначать собеседование

Не менее важен и час встречи. Обычно комфортным временем считают первую половину рабочего дня, когда участники еще не устали от большого количества задач.

Утреннее собеседование позволяет начать разговор с более свежим вниманием. При этом слишком раннее время может быть неудобным: человеку может потребоваться время, чтобы включиться в рабочий ритм.

Встречи в конце рабочего дня тоже возможны, но иногда они проходят после большого количества других задач и переговоров. В таком случае внимание участников может быть ниже.

Что важнее выбранного дня

Несмотря на все рекомендации, день собеседования остается только одним из факторов. Работодатель оценивает не календарную дату, а профессиональные навыки кандидата, его опыт, мотивацию и способность отвечать на вопросы.

Перед встречей гораздо важнее изучить информацию о компании, подготовить рассказ о своем опыте и продумать ответы на возможные вопросы. Также стоит заранее проверить формат собеседования, подготовить документы и выбрать удобное место для разговора.

Если есть возможность выбрать дату самостоятельно, середина недели может стать удобным вариантом. Но если работодатель предлагает другое время, лучше ориентироваться на качество подготовки, а не только на день в календаре.

В итоге лучший день для собеседования — тот, когда кандидат и работодатель могут спокойно поговорить без лишней спешки. Подготовка и уверенность остаются главными условиями успешной встречи.

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