«Единая Россия» набирает 57,83% голосов после обработки 95,01% протоколов

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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КПРФ занимает вторую позицию с результатом 13,81%, следом идут ЛДПР и «Новые люди».

После обработки 95,01% протоколов участковых избирательных комиссий обновились данные по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Информация об этом следует из данных ЦИК России.

Согласно информации Центризбиркома, по федеральному партийному списку «Единая Россия» получает 57,83% голосов. КПРФ набирает 13,81%, ЛДПР — 8,93%, «Новые люди» — 7,97%. У «Справедливой России» — 4,96%.

Среди остальных партий показатели распределились следующим образом: Партия пенсионеров — 2,03%, «Зеленые» — 1,14%, «Коммунисты России» — 0,86%, «Родина» — 0,72%, Партия прямой демократии — 0,35%.

По одномандатным округам лидируют представители «Единой России» — они занимают первые позиции в 208 из 225 округов. Также первые места занимают кандидаты от КПРФ в пяти округах, от «Справедливой России» — в четырех, от ЛДПР — в двух и от «Родины» — в одном округе.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними кампании проходили с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года распределяются 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Особенность нынешних выборов — впервые в голосовании за федеральный парламент приняли участие жители новых регионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ходе дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Государственной думы. Явка на дистанционном электронном голосовании составила 90,88%. Всего участие в ДЭГ приняли более четырех миллионов человек, фактически свои голоса отдали 3,65 миллиона граждан.

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