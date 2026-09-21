Впервые в истории: робот сразился с человеком на ринге и сломал ему руку

В США робот впервые сразился с человеком на ринге и сломал ему руку

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pu Xiaoxu; 5-tv.ru

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Для медийного эффекта организаторы выставили бойца-терминатора против комедийного блогера.

Впервые в истории — на ринге сошлись робот и человек. Произошло это в США.

Для медийного эффекта, организаторы выставили бойца-терминатора против комедийного блогера. Однако во время боя ему, вероятно, было не до смеха.

Бой закончился поражением блогера. Кроме того, беспощадная машина сломала ему руку. Хотя в соц.сетях мужчина поделился, что сам неудачно ударил — железного спарринг партнера. Ну а те, кто боится восстания машин — пока могут не переживать. Роботом управлял другой человек — через очки виртуальной реальности.

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