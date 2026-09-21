Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Ученый продолжает опережать время, запуская все новые прорывные проекты в российской науке.

Одному из самых известных уроженцев Северной столицы — президенту Курчатовского института, Герою труда Михаилу Ковальчуку сегодня исполняется 80 лет. Он родился в Ленинграде, в семье профессиональных историков. Но всю свою жизнь посвятил физике, фундаментальным исследованиям и мегапроектам, которые важны для всей страны.

Над чем сегодня работает ученый? И как это изменит жизнь каждого из нас — узнал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Застать Ковальчука на отдыхе — большая редкость. Но даже здесь, в тени сочинских пальм, его мысли о мегапроектах и научных стратегиях лишь изредка уступают место философским рассуждениям.

«Мысль очень простая. Она заключается в том, что-то, что создается — и создается серьезно и важно, — остается на длительный период, на века, следующим поколениям», — поделился Михаил Ковальчук.

Свой путь служения будущим поколениям он начинал с созерцания красоты — с кристаллографии, где эстетика проявляется в самой структуре расположения атомов. Лучше всего эту структуру видно в излучении синхротрона. Курчатовский источник синхротронного излучения ввели в эксплуатацию еще в 1999 году, и с тех пор он не останавливался ни на день — это была первая крупная научная установка, запущенная в стране после распада СССР.

Миссия, по сложности сопоставимая с советским атомным проектом, тогда определила весь вектор научного развития страны.

«Вот меганаука — она что дает? Она дает сверхмощные пучки рентгена и нейтроны, которые позволяют видеть детальное строение материи, а значит — создавать новые материалы», — объяснил Ковальчук.

И вот сегодня президент России Владимир Путин открывает синхротрон поколения 4+ «СКИФ». Запускаются 25 станций на самом мощном в мире нейтронном реакторе «ПИК» под Петербургом, комплекс «РИФ» на Дальнем Востоке, установка «СИЛА» в подмосковном Протвино. Во всем этом — огромная заслуга именно Ковальчука.

«Роль Михаила Валентиновича была определяющей, потому что во многом это его инициатива», — подчеркнул министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Да, да, да, я боюсь предоставлять слово Михаил Валентиновичу, потому что что бы он ни говорил, он окажется прав по любому вопросу!» — Владимир Путин в шутку заметил на заседании Совета по науке и образованию

И кажется, нет такого вопроса в передовой науке, которым не занимался бы Курчатовский институт. Тысячи разработок охватывают разные области: от энергетики до генетики, от медицины до микроэлектроники, от космоса до Арктики.

Главным научным приоритетом на все времена Ковальчук давно определил материалы и энергию. В Курчатовском институте регулярно «зажигают маленькое солнце» на полностью обновленной установке Т-15МД.

Токамак — установка, позволяющая нагревать водородную плазму до температуры в 10 раз выше, чем в солнечном ядре. С ее помощью ученые тренируются управлять этой плазмой, с каждым экспериментом приближая человечество к созданию источников термоядерной энергии.

«Это и серийное строительство в России, наши проекты за рубежом, ядерная медицина, термоядерные компетенции, нейтронные исследования. Все это движется вперед благодаря роли Курчатовского института и его президента», — отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Сейчас у Ковальчука готова стратегия победы в главной научной битве современности за лидерство в области искусственного интеллекта. Уже разработаны нейроморфные процессоры — природоподобные технологии в действии.

«Нейроморфный процессор — это процессор с объединением вычислений и памяти в одних и тех же элементах, за счет этого исключается главный элемент — шина передачи данных. Мы это подсмотрели в живом мозге», — объяснил первый заместитель руководителя комплекса НБИКС-природоподобных технологий НИЦ «Курчатовский институт» Вячеслав Демин.

Именно эта способность мыслить вне рамок и привела Ковальчука к формированию нового научного подхода — НБИКС-конвергенции. Идею макронаправления, объединяющего нано-, био-, информационные, когнитивные и социогуманитарные технологии, ученый в свое время набросал прямо на салфетке в кафе, ожидая поезда.

«Михаил Валентинович стоит в одном ряду с такими выдающимися деятелями отечественной науки, как Абрам Федорович Иоффе, Игорь Васильевич Курчатов, Анатолий Петрович Александров, Евгений Павлович Велихов», — заявил ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.

Ковальчук — руководитель самой передовой научной организации страны, действующий ученый, яркий популяризатор науки и визионер одновременно. Словно электрон, он находится сразу везде.

«Во всем мне хочется дойти до самой сути. В любви, в сердечной смуте. Это чистая правда, поэтому надо все знать до конца», — процитировал сам юбиляр в одном из интервью.

Возможно, не случайно Михаил Ковальчук — ровесник первого на европейском континенте атомного реактора Ф-1, который до сих пор стоит в здании Курчатовского института. Оттого ли и сам он — источник неугасаемой энергии, столь необходимой для новых открытий.

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