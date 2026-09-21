Daily Mail: муж стал спать отдельно после находки в тайной папке жены

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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Неужели прошлое оказалось дороже отношений с супругом?

Муж обнаружил в телефоне жены скрытую папку со снимками бывших партнеров и обвинил ее в «эмоциональной измене». С такой проблемой супруга обратилась в рубрику Daily Mail.

В тайном хранилище находились фотографии из совместных поездок и с торжеств, а также несколько интимных снимков и видеозаписей. Женщина не удаляла материалы годами, поскольку дорожила связанными с ними воспоминаниями.

При этом она утверждает, что не хочет возобновлять отношения ни с одним из бывших.

Супруг узнал о папке случайно. Он взял телефон, чтобы ответить на звонок, увидел открытое хранилище и просмотрел его содержимое. После этого мужчина потребовал удалить все материалы.

Женщина попыталась объяснить свой поступок. Однако отношения в семье ухудшились. Муж начал вести себя холодно, а иногда стал ночевать в гостевой комнате.

Автор колонки советов Джейн Грин назвала причиной конфликта разные представления супругов о допустимых границах. Она рекомендовала женщине признать чувства мужа и удалить откровенные материалы.

Обычные фотографии с бывшими, по мнению Грин, можно оставить, если они связаны исключительно с воспоминаниями.

Одновременно автор раскритиковала поведение супруга. По ее словам, продолжительное молчание и отказ спать в общей комнате не помогают решить проблему и способны навредить браку.

Паре следует спокойно обсудить конфликт и договориться, как выражать недовольство в дальнейшем.

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