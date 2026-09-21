«Удали немедленно!» — Муж стал спать отдельно после находки в тайной папке жены
Daily Mail: муж стал спать отдельно после находки в тайной папке жены
Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter
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Неужели прошлое оказалось дороже отношений с супругом?
Муж обнаружил в телефоне жены скрытую папку со снимками бывших партнеров и обвинил ее в «эмоциональной измене». С такой проблемой супруга обратилась в рубрику Daily Mail.
В тайном хранилище находились фотографии из совместных поездок и с торжеств, а также несколько интимных снимков и видеозаписей. Женщина не удаляла материалы годами, поскольку дорожила связанными с ними воспоминаниями.
При этом она утверждает, что не хочет возобновлять отношения ни с одним из бывших.
Супруг узнал о папке случайно. Он взял телефон, чтобы ответить на звонок, увидел открытое хранилище и просмотрел его содержимое. После этого мужчина потребовал удалить все материалы.
Женщина попыталась объяснить свой поступок. Однако отношения в семье ухудшились. Муж начал вести себя холодно, а иногда стал ночевать в гостевой комнате.
Автор колонки советов Джейн Грин назвала причиной конфликта разные представления супругов о допустимых границах. Она рекомендовала женщине признать чувства мужа и удалить откровенные материалы.
Обычные фотографии с бывшими, по мнению Грин, можно оставить, если они связаны исключительно с воспоминаниями.
Одновременно автор раскритиковала поведение супруга. По ее словам, продолжительное молчание и отказ спать в общей комнате не помогают решить проблему и способны навредить браку.
Паре следует спокойно обсудить конфликт и договориться, как выражать недовольство в дальнейшем.
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