«Слезы отчаяния»: в судьбах принцессы Дианы и принца Гарри нашли тревожное сходство

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

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Брат леди Ди призвал общество извлечь урок из истории его погибшей сестры.

Брат принцессы Дианы граф Чарльз Спенсер заявил, что отношение британских СМИ к принцу Гарри и Меган Маркл напоминает давление, которому подвергалась его сестра. Об этом сообщило BBC.

В интервью журналистке Лоре Куэнсберг он назвал публикации о герцоге и герцогине Сассекских крайне неприятными. По мнению Спенсера, постоянная критика оказывает пагубное влияние на жизнь супругов.

«Я здесь не для того, чтобы говорить от имени Гарри и Меган, но для любого, кого ежедневно уничтожают подобным образом, это, должно быть, оказывает пагубное влияние на их жизнь», — сказал граф.

Спенсер вспомнил, как видел «слезы отчаяния» на глазах Дианы, когда она рассказывала о воздействии прессы. По его словам, принцесса тяжело воспринимала критику и была подавлена постоянными нападками.

Граф назвал отношение СМИ к Гарри и Меган «жалким зрелищем». При этом он отверг предположения, что поддерживает только младшего сына Дианы.

«Я на стороне сыновей моей покойной сестры, обоих, и если бы кто-то из них захотел чего-то, я бы в равной степени поддержал их», — подчеркнул он.

Герцог и герцогиня Сассекские неоднократно критиковали британскую прессу. В интервью Опре Уинфри в 2021 году Гарри говорил о созданной таблоидами атмосфере «контроля и страха».

Меган в документальном сериале 2022 года заявляла, что СМИ стремились ее «уничтожить» независимо от ее поступков.

Интервью Спенсера вышло на фоне его публичного конфликта с Букингемским дворцом. Брат Дианы утверждает, что после ее гибели тогдашний принц Чарльз (ныне король Карл III) сказал ему, что общество «довольно скоро» забудет принцессу.

Дворец поставил достоверность этих воспоминаний под сомнение. Однако Спенсер настаивает, что говорит правду.

Подробнее об отношениях Дианы с королевской семьей граф написал в книге «Лебединая песня: Диана, моя сестра», выход которой ожидается в конце сентября.

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