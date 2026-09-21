ВС РФ поразили логистические и портовые объекты на Украине

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Целями также стали газораспределительная станция и два сухогруза с грузами для ВСУ.

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам логистики и портовой инфраструктуры в Киевской и Одесской областях Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В населенном пункте Счастливое Киевской области был поражен логистический центр «BDU Logistic». По данным ведомства, его использовали для хранения и распределения продукции военного назначения.

Еще одной целью стала газораспределительная станция в Боярке. Она обеспечивала подачу газа на предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.

В Одесской области российские военные нанесли удар по сухогрузу, находившемуся в порту Одессы. Судно доставляло грузы для обеспечения Вооруженных сил Украины.

Также были поражены объекты портовой инфраструктуры в Измаиле, задействованные в разгрузке и хранении военных грузов. На морском переходе удар пришелся еще по одному сухогрузу, который следовал в порт Одессы с предназначенным для ВСУ грузом.