ВС РФ поразили логистические и портовые объекты на Украине
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Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Целями также стали газораспределительная станция и два сухогруза с грузами для ВСУ.
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам логистики и портовой инфраструктуры в Киевской и Одесской областях Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В населенном пункте Счастливое Киевской области был поражен логистический центр «BDU Logistic». По данным ведомства, его использовали для хранения и распределения продукции военного назначения.
Еще одной целью стала газораспределительная станция в Боярке. Она обеспечивала подачу газа на предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.
В Одесской области российские военные нанесли удар по сухогрузу, находившемуся в порту Одессы. Судно доставляло грузы для обеспечения Вооруженных сил Украины.
Также были поражены объекты портовой инфраструктуры в Измаиле, задействованные в разгрузке и хранении военных грузов. На морском переходе удар пришелся еще по одному сухогрузу, который следовал в порт Одессы с предназначенным для ВСУ грузом.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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