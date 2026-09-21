«Единая Россия» получила 62,72% голосов на выборах в Госдуму на Чукотке
«Единая Россия» победила на выборах на Чукотке после обработки всех протоколов
Фото: © РИА Новости/Артем Кулекин
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Явка на выборы в регионе составила почти 60%.
В Чукотском автономном округе после обработки 100% протоколов на выборах депутатов Госдумы лидирует партия «Единая Россия» с результатом 62,72%, сообщил 21 сентября региональный избирком.
Второе место по итогам голосования по партийным спискам заняла ЛДПР, получившая 11,28%. За КПРФ проголосовали 8,51% избирателей, за «Новых людей» — 4,41%, за «Справедливую Россию» — 4,02%.
Явка на выборах в регионе составила 59,64%.
В Чукотском одномандатном округе № 224 наибольшую поддержку получил представитель «Единой России» Александр Дудоров. За него отдали голоса 56,66% избирателей.
Кандидат от КПРФ Владимир Гальцов набрал 13,23%, представитель ЛДПР Дмитрий Новиков — 9,27%. Светлана Пустильник от партии «Новые люди» получила 8,34%, а кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Ткачев — 7,10%.
Результаты голосования пока являются предварительными. Их окончательно утвердят после подписания протоколов и передачи сведений в Центральную избирательную комиссию России.
Ранее 5-tv.ru приводил предварительные результаты выборов депутатов Государственной думы.
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