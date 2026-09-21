Стало известно, когда начнет работу новый созыв Госдумы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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По регламенту заседание созывается на 30-й день после избрания, но президент вправе назначить его раньше.

Первое пленарное заседание девятого созыва Госдумы, вероятнее всего, пройдет до 19 октября. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комиссии нижней палаты парламента по регламенту Андрей Кузнецов.

«Первое заседание Государственной думы девятого созыва должно состояться на тридцатый день после избрания, то есть 19 октября», — пояснил парламентарий.

Однако депутат не исключил, что Госдума будет созвана досрочно. По его словам, такое решение может принять президент страны, издав соответствующий указ.

Кузнецов напомнил, что такая практика применялась и в прежние годы. Как правило, заседание проводили именно в первой декаде или середине месяца, уточнил депутат.

Он добавил, что избранным представителям парламента вручат удостоверения и значки. Сама процедура состоится в период между официальным подведением итогов выборов и первым заседанием.

Выборы в Госдуму завершились вечером 20 сентября. По данным после подсчета свыше 71% протоколов, «Единая Россия» возглавляет список с 57,53% голосов. КПРФ занимает второе место с 14%, ЛДПР — третье с 8,73%. Далее следуют «Новые люди», которые набрали 7,97% голосов избирателей, и «Справедливая Россия» — получившая 5,03%.

Ранее журналист из Италии Винченцо Лоруссо сравнил выборы в России и Италии. По его словам, в голосовании в РФ участвуют десять политических сил, в то время как в Италии новые организации не допускают к ним из-за требований собрать подписи в сжатые сроки. Он также высоко оценил проведение процесса в Донбассе.

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