Чабаны-байкеры: зачем пастухи Дагестана пересели с лошадей на мотоциклы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Техника помогает быстрее догонять животных, перевозить корм и добираться до стад по снегу и грязи

Экстремальные заезды на мотоциклах сегодня устраивают и в высокогорных аулах Дагестана. Но за рулем не гонщики, а местные чабаны. Все чаще они пересаживаются с лошадей на технику. Говорят — так быстрее и проще управляться со стадом. Но для старшего поколения это почти вызов традициям. Способен ли прогресс заменить привычный уклад и традиции — узнал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Это забавное видео мы увидели в соцсетях — мотоциклист везет на коленях барана. Сначала решили — обычный сельский курьез, но выяснили, что это был дагестанский чабан. Оказывается, пастухи пересели с лошадей на мотоциклы.

Чабаны-байкеры в горах гоняют за коровами, объезжают стада и добираются туда, куда не проедет машина.

«Поехать за коровами, загнать их быстрее, легче, чем на лошадях. Почти на всех, на всех фермах на мотоцикле пришли. У каждого второго мотоцикл», — сказал чабан, фермер Рамазан Чаннанов.

Мотоцикл здесь уже стал привычной частью хозяйства, но и от лошадей не отказываются.

«У всех чабанов на ферме лошади тоже есть. Основное — мотоцикл используют сейчас», — сказал чабан, фермер Мирза Чаннанов.

Основная нагрузка теперь на технике. И дело не только в скорости. В горах каждый лишний километр — это время, силы и возможность вовремя добраться до стада.

«Я прошел несколько сотен метров в горку и уже устал. Именно поэтому мотоцикл здесь не роскошь и не игрушка, а такой же рабочий инструмент, как посох или пастушья собака», — сообщил корреспондент Мурад Магомедов.

Сейчас мне дали простую задачу — вернуть корову. Со стороны кажется, что ничего сложного. Сел на мотоцикл, открыл газ и поехал за стадом. Думал, это легко, но в итоге сначала поехал влево, потом вправо. Через пару минут стало понятно: здесь мало уметь ездить, нужно еще думать как чабан, иначе стадо поведет тебя, а не ты его.

А вот Аббас Мирзаев чабанит с десяти лет. В этом году купил квадроцикл. Говорит, привык быстро, на лошадь садиться уже и не хочется. Овцы и козы сейчас неспешно пасутся, а в начале в панике бежали от пастуха на машине.

«Как я взял его, тогда боялись, сейчас уже привыкли, так особо не боятся уже», — сказал чабан Аббас Мирзаев.

Этот барашек хромает. Оставлять его в стаде опасно — может отстать, а самостоятельно добраться до кошары ему трудно. Аббас привязывает животное к квадроциклу и везет домой. «Домой на кошару, больные, хромые, которые не ходят, вот так возим».

По-настоящему чабаны оценили мотоциклы зимой. Когда снег завалил пастбища, именно мототехника помогла добраться до голодных животных. По грязи и снегу пастухи-байкеры везли сено и мешки с кормом.

Старшие чабаны к мотоциклам относятся осторожнее. Для них лошадь не только транспорт, но и часть привычного уклада жизни.

«Лошадь ничто не заменит, кто бы что бы ни говорил», — сказал местный житель Аслудин Курбанов.

Похоже, спор о том, что лучше — конь или мотор, здесь еще не закончен. Пока старшее поколение выбирает лошадей, молодые все чаще работают на байках. И, возможно, уже скоро звук двигателя в этих горах станет таким же привычным, как когда-то цокот копыт.

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